Italgas: investimenti per 5 mld di euro nel piano strategico 2017/2023 -2

"Le nostre priorità sono la crescita organica, l’efficienza operativa e finanziaria e il consolidamento del settore principalmente attraverso le gare d’ambito. L’innovazione digitale trasformerà la nostra rete: contatori intelligenti, digitalizzazione della rete e cloud strategy. Per raggiungere i nostri obiettivi faremo leva sulla nostra leadership e sulle nostre competenze distintive", ha dichiarato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, nel giorno in cui presente ad analisti e investitori il piano strategico del gruppo per il periodo 2017-2023. "La solida struttura finanziaria ci consentirà - aggiunge il manager - di cogliere ulteriori opportunità di creazione di valore, mantenendo le condizioni finanziarie coerenti con il nostro attuale merito di credito".

E conclude: "L’insieme di queste azioni sosterrà la crescita degli utili e la generazione di cassa che coprirà interamente il significativo programma di investimenti organici e i fabbisogni connessi con la strategia di crescita nell’ambito delle gare. Il modello di business supporta una politica di dividendi attrattiva, in crescita e sostenibile".