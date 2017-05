Italgas: investimenti per 5 mld di euro nel piano strategico 2017/2023 -1

Daniela La Cava 31 maggio 2017 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Il piano strategico 2017/2023 del gruppo Italgas, approvato ieri dal cda presieduto da Lorenzo Bini Smaghi, prevede Investimenti complessivi per 5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi indirizzati alla voce "crescita organica" e i restanti 2 miliardi per la partecipazione alle gare d’ambito e "i conseguenti ulteriori investimenti tecnici con l’obiettivo di raggiungere una quota di mercato prossima al 40% dall'attuale 30 per cento". In una nota diffusa stamattina il gruppo guidato da Paolo Gallo indica una RAB consolidata in rialzo del 4,5% medio annuo nell’arco di piano considerando la prevista evoluzione delle gare d’ambito, mentre il programma di efficienza operativa è stato avviato nei primi mesi del 2017 con l’obiettivo di produrre entro il 2018 una riduzione di costi di oltre il 15% circa rispetto al livello 2016. Quanto

all'efficienza finanziaria la società punta a un "continuo focus sull’ottimizzazione della struttura del debito il cui costo medio è attualmente al di sotto dell’1 per cento". Infine, per la politica di dividendo 2017-2019 è previsto un incremento del 4% rispetto ai 20 centesimi dell'esercizio 2016.