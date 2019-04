Italgas: esercitata opzione restante 40% di European Gas Network

Daniela La Cava 18 aprile 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha esercitato l’opzione «call» per l’acquisto da CPL Concordia del restante 40% del capitale sociale di EGN (“European Gas Network”). L’operazione, si legge in una nota, fa seguito alla precedente acquisizione della quota di controllo, pari al 60%, comunicata al mercato lo scorso 3 dicembre. L’esercizio dell’opzione è avvenuto allo stesso prezzo, pro quota, del primo closing relativo all’acquisto del 60% di EGN.In una nota Italgas ricorda che la valorizzazione di EGN (enterprise value) era stata fissata in 100 milioni di euro per il 100% della società. Pertanto, in proporzione alla quota acquisita e al netto dell’indebitamento, il corrispettivo riconosciuto a CPL Concordia per il restante 40% è stato pari a 20,9 milioni di euro.Alla società, da oggi 100% Italgas, fanno capo 37 concessioni per la distribuzione del gas inSicilia, Calabria e Campania, per circa 60.000 punti di riconsegna complessivi. Italgas rafforza così ulteriormente la presenza nel Mezzogiorno e prosegue la nazionalizzazione societaria coerentemente con le linee del piano strategico 2018-2024.