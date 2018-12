Italgas: closing acquisizione quota controllo di Egn e del 100% di 2 operatori locali

Daniela La Cava 3 dicembre 2018 - 08:32

Italgas ha annunciato di avere perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di controllo di Egn (European Gas Network) e del 100% di altri due operatori locali. Nel dettaglio, l'operazione consiste nell’acquisizione da Cpl Concordia di una quota di controllo, pari al 60%, di Egn a cui fanno capo indirettamente 37 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania per complessivi 60.000 Pdr circa; il 100% di Fontenergia, concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Bacino 22 della regione Sardegna, con oltre 7.000 utenze servite con gpl. E infine il 100% di Naturgas, concessionaria del servizio di distribuzione del gas a San Giuseppe Vesuviano, con circa 2.700 utenze servite.Il gruppo ha così portato a termine l’operazione di M&A annunciata lo scorso 22 giugno, in linea con gli obiettivi di consolidamento del mercato attraverso acquisizioni mirate come previsto nel piano industriale 2018-2024.