Italgas: acquisite 12 concessioni in Campania e Basilicata da Amalfitana Gas

2 novembre 2017 - 18:10

Italgas e Amalfitana Gas oggi hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di un ramo d’azienda relativo alle attività di distribuzione del gas naturale in tre ATEM ricadenti in Campania e Basilicata e comprendente concessioni, reti, impianti e personale.Il complesso dei beni oggetto dell’operazione include 12 concessioni per un totale di oltre 22.000 utenze servite e oltre 300 chilometri di rete. La valorizzazione del ramo d’azienda (enterprise value) è stata stabilita in 18,5 milioni.Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro gennaio 2018.