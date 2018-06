Italgas, accordo con CPL Concordia per acquisto quota controllo di European Gas Network

Daniela La Cava 22 giugno 2018 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto da CPL Concordia di una partecipazione di controllo, pari al 60%, di EGN (“European Gas Network”) che gestisce direttamente e indirettamente circa 60.000 utenze e 37 concessioni per la distribuzione del gas naturale in Sicilia, Calabria e Campania; del 100% di Naturgas, gestore del servizio di distribuzione di gas metano a San Giuseppe Vesuviano, con circa 2.700 utenze servite; e del 100% di Fontenergia, concessionaria del servizio di distribuzione nel Bacino 22 della regione Sardegna, con oltre 7.000 utenze temporaneamente servite con GPL. "La valorizzazione complessiva delle società oggetto dell’accordo (enterprise value) è stata stabilita in 116 milioni di euro", si legge in una nota di Italgas nella quale si precisa che al closing dell’operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa, al netto dell’indebitamento finanziario netto, come risultante alla data del prossimo 30 giugno.Gli accordi per l’acquisizione di EGN prevedono un’opzione put & call sulla residua partecipazione del 40% detenuta dal venditore, esercitabile a partire dal sesto mese dalla data del closing dell’operazione e al medesimo prezzo per azione definito al closing per il 60%, diminuito dell’ammontare dei dividendi distribuiti dalla società. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2018 ed è subordinato all’avveramento di alcune condizioni sospensive.