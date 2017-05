Italgas: Norges Bank si porta al 3,03% (Consob)

Alessio Trappolini 8 maggio 2017 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Norges Bank ha portato la propria partecipazioni in Italgas al 3,030% in termini di diretta proprietà. Precedentemente l’istituto norvegese non aveva obblighi informativi nei confronti di Consob, pertanto la partecipazione era nulla o inferiore alla soglia minima richiesta per la comunicazione all’Autorità di vigilanza.