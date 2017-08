Italgas: Fitch conferma rating ‘BBB+’, outlook stabile

Daniela La Cava 4 agosto 2017 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Fitch ha confermato oggi sia il merito di credito a lungo termine (BBB+), con outlook stabile, sia il debito senior non garantito di Italgas. La conferma del rating riflette l’aggiornamento del piano strategico 2017-2023 di Italgas che ha definito gli obiettivi strategici e finanziari di medio termine del gruppo.Fitch sottolinea come l’attuale posizionamento di Italgas, rispetto al suo livello di rating, sia migliore rispetto allo scorso anno in virtù della significativa capacità di generazione di cassa e della progressiva attuazione da parte del management del piano di efficienza operativa annunciato al mercato. Italgas, inoltre, è riuscita a costruire la propria struttura del debito a un costo competitivo, grazie anche a condizioni di mercato favorevoli.