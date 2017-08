Italcementi pronta a ricorrere al Tar contro decisione Antitrust

Valeria Panigada 8 agosto 2017 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Dopo Buzzi Unicem, anche Italcementi risponde all'Antitrust affermando che le accuse sono infondate. La società si appresta dunque a ricorrere al Tar del Lazio. "In particolare - si legge nella nota - Italcementi ritiene che le decisioni commerciali assunte dal precedente management di proporre ai clienti aumenti di prezzi nominali dei prodotti siano state dettate da autonome, solide e logiche motivazioni imprenditoriali". La società inoltre ritiene "sproporzionata" la sanzione dell'Antitrust da 84 milioni di euro, che risulta essere una delle più alte irrogate dall’Autorità, in rapporto al fatturato generato dalla società in Italia.