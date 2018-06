Istat: vendite al dettaglio in calo ad aprile

Daniela La Cava 7 giugno 2018 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

In Italia calano le vendite al dettaglio per il mese di aprile. Secondo i dati diffusi pochi minuti fa dall'Istat, ad aprile le vendite al dettaglio hanno mostrato, rispetto al mese precedente, una flessione dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume. Dall'Istat spiegano che "la flessione congiunturale è imputabile alle vendite di beni alimentari, che registrano un calo dell’1,9% in valore e del 2,4% in volume, mentre quelle di beni non alimentari sono in lieve aumento (+0,2% in valore e +0,1% in volume)". Su base annua, le vendite al dettaglio hanno registrato un calo del 4,6% in valore e del 5,4% in volume.