Istat: spesa per consumi famiglie in crescita nel 2016

Daniela La Cava 6 luglio 2017 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

L'Istat ha comunicato che nel 2016 la spesa media mensile familiare in valori correnti è stimata a 2.524,38 euro (+1% rispetto al 2015, +2,2% nei confronti del 2013, anno di minimo per la spesa delle famiglie e ultimo anno di calo del Pil). "Si consolida, ad un ritmo moderato, la fase di ripresa dei consumi delle famiglie avviatasi nel 2014, in un quadro macroeconomico caratterizzato dal quarto anno consecutivo di aumento del loro reddito disponibile, da un lieve incremento della propensione al risparmio e dal consolidamento della ripresa del Pil", sottolinea l'istituto di statistica italiano. Da segnalare però che la spesa media mensile familiare rimane al di sotto dei 2.639,89 euro del 2011, valore raggiunto prima di due anni consecutivi di calo.