Istat: record storico per la povertà nel 2016, +3,1% i poveri assoluti

13 luglio 2017

Livelli record per la povertà assoluta in Italia. Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, nel 2016 viene battuto il record storico raggiunto nel 2015 degli individui in povertà assoluta, che sale da 4 mln e 598 mila a 4 mln e 742 mila (+3,1%), un livello mai raggiunto dall'inizio delle serie storiche nel 2005."Una vergogna, che dimostra che quanto è stato fatto finora per ridurre le diseguaglianze e combattere la povertà è servito a ben poco. Per gli individui, l'incidenza passa dal precedente primato del 7,6 al 7,9 per cento. Anche se per le famiglie povere non si è battuto il record del 2013, 1 mln e 641 mila famiglie, rispetto al 2015 si registra un peggioramento notevole, pari al 2,3 per cento" dichiara Massimiliano Dona, segretario dell'Unione Nazionale Consumatori.