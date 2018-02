Istat: nel 2017 in crescita i viaggi per vacanza degli italiani

Titta Ferraro 9 febbraio 2018 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Nel2017 l'Istat stima che il numero complessivo di viaggi con pernottamento effettuati dai residenti in Italia sia pari a 66 milioni e 347 mila, valore in leggera crescita rispetto al 2016 come risultato di un aumento dei viaggi per vacanza (+1,3 milioni) e una netta diminuzione dei viaggi di lavoro (-1 milione). Nel report odierno su "Viaggi e vacanze in Italia e all'estero" l'Istat sottolinea come rispetto al 2016 la durata media dei viaggi è aumentata lievemente e si attesta a 5,8 notti (6 per quelli di vacanza e 3,5 per quelli di lavoro), per un totale di circa 383 milioni di pernottamenti (+7,7%).Le vacanze lunghe (oltre quattro notti), stimate in 32,7 milioni, sono in sensibile aumento (+9,1%) per il secondo anno consecutivo; stabili invece le vacanze brevi (28 milioni).