Istat: in Italia stanno scomparendo classe operaia e borghesia

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2017 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

"La perdita del senso di appartenenza a una certa classe sociale è più forte per la piccola borghesia e la classe operaia". E' quanto risulta dal Rapporto sull'Italia dell'Istat, presentato oggi.



L'Istat ricorda che la classe operaia e la classe media "sono sempre state le più radicate nella struttura produttiva del nostro Paese. Oggi la prima ha abbandonato il ruolo di spinta all'equità sociale mentre la seconda non è più alla guida del cambiamento e dell'evoluzione sociale (in termini sia produttivi sia di costumi)".