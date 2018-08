Istat: fiducia imprese e consumatori peggiora ad agosto

Daniela La Cava 28 agosto 2018 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Peggiora ad agosto il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. L'Istat comunica che rispetto al mese scorso la fiducia dei consumatori è scesa da 116,2 a 115,2 punti. Anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese mostra un calo, passando da 105,3 a 103,8 punti."Ad agosto il clima di fiducia peggiora sia per le famiglie sia per le imprese - commenta l'istituto di statistica -. Nei settori produttivi, oltre alla flessione registrata per l’industria manifatturiera, è da rilevare come l’indice di fiducia dei servizi, in calo rispetto a luglio, si attesti al di sotto del livello medio registrato nell’ultimo semestre del 2017 pur mantenendo un livello storicamente elevato”. Nell’ambito dei servizi, si segnala comunque una dinamica vivace per i servizi di informazione e comunicazione e per quelli turistici.