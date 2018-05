Istat: fiducia imprese e consumatori cala a maggio

Daniela La Cava 29 maggio 2018 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Diminuisce a maggio la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia. Secondo i dati diffusi dall'Istat l’indice del clima di fiducia dei consumatori è sceso, passando da 116,9 a 113,7 punti; anche per l’indice composito del clima di fiducia delle imprese è in una flessione, ma di lieve entità, da 105 a 104,7 punti."Il marcato calo dell’indice del clima di fiducia dei consumatori a maggio interrompe la sostanziale tenuta registrata nei primi 4 mesi del 2018 - commenta l'istituto di statistica -. A maggio la fiducia dei consumatori raggiunge il valore più basso dallo scorso settembre (ad agosto era pari a 111,3)". In particolare, secondo l'Istat, al calo dell’indice hanno contribuito i giudizi e soprattutto le attese sulla situazione economica del paese, fortemente peggiorate.