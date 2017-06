Istat: economia italiana accelera trainata da consumi e crescita settori servizi

Titta Ferraro 6 giugno 2017 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Si mantiene positiva l'intonazione dell'economia italiana che nel primo trimestre dell'anno è riuscita ad accelerare con un +1,2% anuo, ritmo più elevato dal 2010. L'Istat nella sua nota di aggiornamento mensile rimarca come in un contesto globale caratterizzato dal rallentamento dell’economia statunitense e dal consolidamento della crescita dell’area euro, l’economia italiana accelera trainata dai consumi e dalla crescita dei settori dei servizi. Il mercato del lavoro migliora segnando un aumento degli occupati e una significativa diminuzione della disoccupazione. I prezzi risultano in decelerazione. L’indicatore anticipatore mantiene una intonazione positiva. L'Istat sottolinea poi che a maggio, sia l'indice del clima di fiducia dei consumatori, sia quello delle imprese hanno segnato un peggioramento.