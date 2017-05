Istat, crescono contratti stabili nel 2016. Ma esclusivamente per over 50

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2017 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Nel 2016 l'aumento dell'occupazione riguarda tutte le figure presenti nel mercato del lavoro, compreso il lavoro standard a tempo pieno e a durata non determinata, che cresce dell'1,2% (+191mila unità). E' quanto risulta dal rapporto annuale dell'Istat.



L'aumento del lavoro standard riguarda soprattutto i dipendenti, è diffuso in entrambi i generi e in tutte le aree geografiche, ma coinvolge esclusivamente le persone con almeno 50 anni.



Si attenua invece la crescita del lavoro atipico, che interessa esclusivamente i dipendenti a termine (+42mila, +1,8% sul 2015) e in prevalenza quanti hanno contratti con durata inferiore a 12 mesi (+66mila unità, +4,8%).



Nel complesso, per quasi sei atipici su dieci il contratto dura meno di 12 mesi mentre circa il 17% ha un contratto di un anno. Continuano a diminuire in misura rilevante i collaboratori (-149 mila unità dal 2008, di cui 42 mila nell'ultimo anno, rispettivamente -32,6% e -12,0%).