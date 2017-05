Istat: Italia paese sempre più vecchio, quota 65enni supera anche la Germania

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2017 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

L'Italia è un Paese che invecchia sempre di più. In data 1° gennaio 2017 la quota di individui di 65 anni e più ha raggiunto il 22%, collocando il nostro Paese al livello più alto nell'Unione Europea e "tra quelli a più elevato invecchiamento al mondo".



L'Italia supera anche la Germania che per anni si è collocata ai vertici della classifica europea per quota di over 65 rispetto alla popolazione complessiva.



Sono in 13,5 milioni gli italiani che hanno più di 65 anni; gli ultraottantenni sono 4,1 milioni.