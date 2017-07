Istat: Calenda, scelta giusta puntare su investimenti, industria 4.0 e Made in Italy

Daniela La Cava 25 luglio 2017 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

"Ildato di oggi sugli ordinativi industriali, +13,7%, e quello di ieri sulla crescita dell’export extra UE che segna un +9,1% dall'inizio dell’anno dimostrano che puntare su investimenti, industria ed internazionalizzazione per rimettere in moto la crescita è stata la scelta giusta". Così il ministro delle Sviluppo Economico, Carlo Calenda, commentando i dati diffusi dall'Istat sul fatturato dell’industria e sull'incremento degli ordinativi industriali su base annua. "Per coinvolgere sempre più imprese e lavoratori in questo percorso virtuoso vanno rafforzati gli strumenti del piano industria 4.0 e del Piano Straordinario sul Made in Italy", ha concluso Calenda.