Istat, Alleva: in calo numero giovani Neet, condizione diffusa tra donne e meridione

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2017 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Nel 2016 il numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni non occupati e non in formazione (Neet) è diminuito a quota 2,2 milioni. Lo ha detto Giorgio Alleva, numero uno dell'Istat, in occasione della presentazione del Rapporto annuale dell'Istituto alla Camera:



"Tra loro prevalgono quelli che vorrebbero lavorare: 960.000 sono in cerca di occupazione".



Detto questo, "la condizione di Neet continua ad essere più diffusa, oltre che tra le donne, nelle regioni meridionali e tra i giovani che vivono ancora nella famiglia d'origine (che sono i tre quarti)".