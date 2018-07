Istat: +0,2% m/m per produzione nelle costruzioni a maggio

Daniela La Cava 19 luglio 2018 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

L'Istat comunica che nel mese di maggio l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è sceso dello 0,2% rispetto al mese precedente.Su base annua, a maggio 2018 sia l’indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2017), sia l’indice grezzo risultano stazionari. Nei primi cinque mesi del 2018, l’indice della produzione nelle costruzioni, elaborato su dati corretti per effetti di calendario, mostra una crescita tendenziale dello 0,5%.