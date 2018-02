Ir Top: scelta in esclusiva da Euronext per ricerca indipendente su quotate

Daniela La Cava 1 febbraio 2018 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Ir Top è stata selezionata come partner esclusivo per l’Italia nel programma “Trade & Leverage” all'interno dell’iniziativa “Euronext’s European Tech SME”, lanciata lo scorso settembre e dedicata alle società tecnologiche italiane, tedesche, spagnole e svizzere quotate su Euronext. "Tale iniziativa - spiega Ir Top in una nota stampa - permette alle società, nei due anni successivi all’Ipo, di beneficiare di attività come ricerca indipendente, eventi dedicati agli Investitori e soluzioni Ir".In particolare, la divisione Ir Top Research si occuperà di fornire servizi di equity research in esclusiva per l’Italia con un team di analisti specializzato, mentre Ir Top Consulting si occuperà inoltre di organizzare Investor Day & Forum. Oltre a Ir Top per l'Italia, tra i provider europei scelti da Euronext figurano: Baader Helvea e Sphene Capital (Germania/ Svizzera/ Austria); CF&B Communication, F2iC e Invest Securities (Francia) ed Edison (UK).