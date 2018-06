Ir Top: arriva il "bonus quotazione", in vigore decreto Mise-Mef su credito d'imposta

Daniela La Cava 19 giugno 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale che, attuando l'articolo 1 della legge di bilancio 2018, ha introdotto il credito d'imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti dalle Pmi per quotarsi, a partire dall'1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020. In una nota Ir Top ricorda che il tetto massimo del credito d'imposta è pari a 500 mila euro e 160 è il numero minimo di società in Ipo finanziabili nel triennio."Con il “bonus quotazione” il governo intende agevolare l’accesso al mercato dei capitali delle pmi, in particolare l'Aim Italia è il mercato favorito". A dirlo Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting.