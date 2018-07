Ipo Sciuker Frames: quotazione su Aim Italia prevista entro l'estate, forchetta fissata tra 1,5-1,8 euro

Daniela La Cava 19 luglio 2018 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Sciuker Frames, attiva nella progettazione e produzione di infissi in legno alluminio e legno vetro, ha presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italia per la quotazione sull'Aim Italia. La società è attualmente impegnata nel roadshow rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e retail con l’obiettivo di portare a termine l’operazione di Ipo entro l’estate. La forchetta del prezzo delle azioni è stata fissata tra 1,50 e 1,80 euro. Il collocamento, si legge in una nota, avverrà integralmente in aumento di capitale a supporto dei piani di sviluppo della società che prevedono una crescita per linee esterne e l’ingresso in nuovi segmenti di mercato strategici con l’ampliamento della propria offerta e l’apertura di nuovi store.