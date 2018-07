Ipo: Esautomotion sbarca domani su Aim Italia, prezzo fissato a 2,9 euro

Daniela La Cava 5 luglio 2018 - 08:52

Esautomotion ha annunciato che ieri Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Aim Italia, con l’inizio delle negoziazioni previsto per domani. Esautomotion è la holding operativa del Gruppo Esa attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali. L’ammissione, si legge in una nota, è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 3.568.00 azioni ordinarie, a un prezzo fissato in 2,90 euro per azione ordinaria, estremo massimo del price range."L’offerta globale, che si è conclusa lo scorso 2 luglio, registrando una domanda complessiva superiore a quattro volte il quantitativo offerto, con richieste di sottoscrizione pervenute sia da parte di investitori qualificati / istituzionali italiani ed esteri sia da parte del pubblico indistinto in Italia", recita la società in un comunicato. La capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni è pari a circa 35 milioni, al netto delle 1.000.000 azioni a voto plurimo, con un flottante pari a circa il 31,1% del capitale sociale, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe concessa dall’azionista Franco Fontana."La quotazione su Aim Italia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita del nostro Gruppo, ci impegneremo a continuare il nostro percorso di crescita ed espansione in nuove aree geografiche e di business, portando avanti il nostro progetto di multinazionale tascabile", ha commentato Gianni Senzolo, a.d. di Esautomotion.