Investindustrial rileva Jacuzzi brands

14 gennaio 2019

Nuova acquisizione per Investindustrial di Andrea Bonomi. A distanza di qualche giorno dell'operazione Italcanditi nell'industria alimentare, è di stamattina l'annuncio che una società di investimento di Investindustrial VI L.P. ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Jupiter Holding I, proprietaria di diversi marchi di spa e prodotti per il bagno e per il benessere, fra i quali Jacuzzi, da fondi di investimento affiliati ad Apollo Global Management, Ares Management Corporation e Clearlake Capital Group. I termini dell’accordo non sono stati divulgati. La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità di vigilanza ed è previsto che si chiuda nel primo trimestre del 2019."Investindustrial ha avuto successo nel supportare aziende con marchi iconici nel settore del design d’interni - dichiara Andrea Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial -. Jacuzzi Brands è un’azienda di tradizione italiana, un marchio apprezzato in tutto il mondo e ha un forte management team. Vediamo un notevole potenziale di crescita e lavoreremo a stretto contatto con il management per espandere l’azienda sui mercati internazionali e tramite l’innovazione del prodotto".