Investindustrial punta anche sull'industria alimentare: acquistata Italcanditi

Daniela La Cava 11 gennaio 2019 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Investindustrial di Andrea Bonomi punta sull'industria alimentare. E lo fa rilevando Italcanditi, leader italiano nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme per il settore alimentare. "Una società di investimento controllata da Investindustrial VI L.P. ha siglato un accordo finalizzato all’acquisto di una quota di maggioranza di Italcanditi", si legge in un comunicato.La famiglia Goffi, attualmente azionista unico di Italcanditi, resta come socio rilevante con il 30% del capitale accanto a Investindustrial. Maurizio Goffi e Carlo Parmoli sono confermati rispettivamente nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Italcanditi garantendo la continuità gestionale della società. Nel 2018 Italcanditi prevede di realizzare un fatturato pari oltre €100 milioni di cui circa il 35% all’estero. L’operazione, si legge in una nota, è soggetta alle necessarie autorizzazioni dell’Antitrust e dovrebbe essere perfezionata nel primo trimestre del 2019."Come Investindustrial prevediamo di sviluppare ulteriormente la presenza internazionale di Italcanditi facendo leva sulla capacità della società di porsi quale solida piattaforma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore sempre più interessante degli ingredienti alimentari, sia nel mercato europeo B2B che nel crescente mercato artigianale", ha commentato Andrea Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial.