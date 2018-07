Investindustrial investe in Dispensa Emilia, prevista crescita in Italia e all'estero

Valeria Panigada 5 luglio 2018 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Lasocietà di investimento Investindustrial ha rilevato il 70% di Dispensa Emilia, azienda leader nel segmento della ristorazione fast casual in Italia. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti. L'obiettivo dell’operazione è supportare un’ulteriore crescita di Dispensa Emilia a livello nazionale tramite l’apertura di nuovi ristoranti e nel medio termine favorire l’espansione a livello internazionale, in particolare nei paesi limitrofi all’Italia. Oggi l’azienda è presente nel Nord Italia con dieci ristoranti e ha registrato ricavi annui per circa 20 milioni di euro. Con l’acquisizione di Dispensa Emilia, Investindustrial Growth realizza la sua prima operazione in Italia.