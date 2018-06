Investindustrial acquisisce il marchio danese Louis Poulsen

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Unasocietà d’investimento del fondo Investindustrial ha acquisito la danese Louis Poulsen, brand leader globale nel settore dell’illuminazione di alta gamma. Il perfezionamento dell’operazione, soggetta alle consuete autorizzazioni e i cui dettagli finanziari non sono stati resi noti, è atteso nel terzo trimestre. Louis Poulsen oggi esporta in oltre 50 paesi e ha una presenza particolarmente rilevante nell’area nord europea, oltre che negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 2017 ha generato ricavi per circa 800 milioni di corone danesi, pari a circa 107 milioni di euro.