Investimenti pubblici: tagliati del 37% negli ultimi 8 anni, peggio solo la Spagna

Valeria Panigada 1 febbraio 2019 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

L’Italia ha tagliato del 37,1% la spesa pubblica per investimenti, passando dai 54,1 miliardi del 2009 ai 34 miliardi del 2017, con una riduzione di circa 20,1 miliardi di euro. Si tratta del valore più basso fatto registrare dal 2004 ad oggi. Negli ultimi otto anni la spesa pubblica per investimenti in Italia è quindi calata in media di 2,5 miliardi ogni anno. In termini assoluti una riduzione ancora più significativa si è verificata soltanto in Spagna (-32,1 miliardi). Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, diffusa oggi."L’Italia investe troppo poco in infrastrutture fisiche e digitali", osserva Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro, che sottolinea: "Nemmeno l’ultima Legge di bilancio rilancia gli investimenti pubblici e, anzi, riducendo nel complesso gli stanziamenti per il sistema produttivo non sostiene nemmeno quelli privati".