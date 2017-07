Intesa: accordo con i sindacati su esuberi

Luca Fiore 14 luglio 2017 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha raggiunto un’intesa con le rappresentanze sindacali per la gestione di 3.900 esuberi.Almeno mille, rientranti nel perimetro ex Popolare di Vicenza ed ex Veneto Banca, dovranno essere realizzati entro il 2017.L’accordo è subordinato all'approvazione definitiva delle Camere. Il titolo ISP quota in sostanziale parità a 2,85 euro.