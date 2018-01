Intesa Sanpaolo: valutiamo opzioni strategiche in servicing crediti deteriorati

Titta Ferraro 10 gennaio 2018 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

In relazione a recenti notizie di stampa, Intesa Sanpaolo ha reso noto che sta considerando opzioni strategiche nell’attività di servicing di crediti deteriorati, comprendenti una cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza del Gruppo, nell’ambito del prossimo Piano di Impresa.Tali opzioni, puntualizza Intesa, non modificano l’impegno di Intesa Sanpaolo alla distribuzione di 3,4 miliardi di euro di dividendi cash per l’esercizio 2017, che viene confermato.