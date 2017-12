Intesa Sanpaolo rispetta ampiamente requisiti Srep 2018

Daniela La Cava 22 dicembre 2017 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha annunciato di avere ricevuto la decisione finale della Banca centrale europea (Bce) riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal primo gennaio 2018 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (Srep). Lo comunica la banca guidata da Carlo Messina in una nota, segnalando che "il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 8,145% secondo i criteri transitori in vigore per il 2018 e a 9,33% secondo i criteri a regime".I coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 settembre 2017, tenendo conto di circa 2,2 miliardi di euro di dividendi maturati nei primi nove mesi dell’anno, risultano pari a: 13% per il Common Equity Tier 1 ratio e 17,6% per il Total Capital ratio, calcolati applicando i criteri transitori in vigore per il 2017, e 13,4% per il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime e 17,8% per il Total Capital ratio pro-forma a regime.