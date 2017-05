Intesa Sanpaolo: raccolti 750 milioni di euro con l’emissione di Additional Tier 1

Luca Fiore 9 maggio 2017 - 19:37

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha lanciato uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per 750 milioni di euro destinato ai mercati internazionali. L’Additional Tier 1 è perpetuo (con una scadenza pari alla durata statutaria di Intesa Sanpaolo) e può essere rimborsato anticipatamente dall'emittente dopo 7 anni dalla data di emissione e, successivamente, in ciascuna data di pagamento delle cedole.



L’emittente corrisponderà una cedola a tasso fisso annuale pari a 6,25%, pagabile semestralmente. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 100%.



Il rendimento composto a scadenza è 6,348% annuo, equivalente al tasso mid swap in euro a 7 anni rilevato al momento dell’emissione maggiorato di uno spread pari a 585,6 punti base. Il taglio minimo è 200 mila euro e 1.000 euro a partire da tale valore.