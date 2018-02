Intesa Sanpaolo, proposto piano di incentivazione per top manager e dipendenti

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha proposto un piano di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari della banca rivolto ai suoi dipendenti in Italia. nel dettaglio, il piano prevede per il top management e i manager strategici, l’assegnazione di equity call option su azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, mentre per gli altri dipendenti l’attribuzione di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo di nuova emissione a fronte di un aumento gratuito di capitale e, in alternativa a scelta del dipendente, la possibilità di sottoscrivere un piano di investimento basato su azioni ordinarie Intesa Sanpaolo da emettersi a fronte di un aumento di capitale a pagamento destinato ai dipendenti, a un prezzo di emissione scontato rispetto al valore di mercato. La proposta, avanzata in concomitanza con l’approvazione del piano di impresa 2018-2021, verrà sottoposta all’assemblea prevista per il 27 aprile prossimo.