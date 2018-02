Intesa Sanpaolo, proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 09:26

Ilconsiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato oggi, in concomitanza con l’approvazione del piano di impresa 2018-2021, di sottoporre all’assemblea dei soci, convocata per il prossimo 27 aprile, una proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo in azioni ordinarie. Il rapporto di conversione è stato fissato a 1,04 azioni ordinarie per ciascuna azione di risparmio senza pagamento di alcun conguaglio in denaro e con contestuale eliminazione in statuto dell’indicazione del valore nominale delle azioni. Poiché la conversione comporterà una modifica dello statuto, gli azionisti di risparmio che non concorrono all’approvazione potranno esercitare il diritto di recesso con un valore di liquidazione pari a 2,74 euro. La conversione sarà rivolta a tutti i titolari di azioni di risparmio.