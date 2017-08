Intesa Sanpaolo: nuovo subordinato Tier 2 per un nominale massimo di 750 milioni di euro

Luca Fiore 28 agosto 2017 - 17:58

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha emesso una nota per annunciare che lancerà un’emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 per un ammontare nominale massimo di 750 milioni di euro destinata a investitori qualificati e “high-networth individuals” sul mercato domestico.Si tratta di un’obbligazione a tasso variabile a 7 anni con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Il taglio minimo è pari a 100 mila euro.La cedola, pagabile trimestralmente in via posticipata il 26 marzo, 26 giugno, 26 settembre e 26 dicembre di ogni anno, dal 26 dicembre 2017 al 26 settembre 2024, è pari al tasso Euribor a 3 mesi più 190 punti base per anno.Il periodo di collocamento dei titoli è previsto dal 29 agosto al 21 settembre 2017.