Intesa Sanpaolo: non ci sono opportunità di creazione e distribuzione di valore con Generali

Luca Fiore 24 febbraio 2017 - 19:53

MILANO (Finanza.com)

Completate le valutazioni di ipotesi riguardanti possibili combinazioni industriali con Assicurazioni Generali, il management di Intesa Sanpaolo “non ha individuato opportunità rispondenti ai criteri - di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti, in coerenza con l’obiettivo di mantenimento della leadership di adeguatezza patrimoniale - con cui valuta regolarmente le opzioni di crescita endogena ed esogena per il Gruppo”.



È quanto si legge in una nota diffusa dall’istituto di credito.