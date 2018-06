Intesa Sanpaolo: naming Banca Assicurazione in tutte filiali retail. Barrese: rispondiamo a bisogno protezione delle famiglie

Titta Ferraro 28 giugno 2018 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

"Lo sviluppo del settore assicurativo, su cui Intesa Sanpaolo ha deciso di puntare, non solo rappresenta un'opportunità per il Gruppo, ma risponde al bisogno di protezione delle famiglie e promuove la crescita della nostra economia", rimarca Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.Entro il mese di ottobre sulle vetrine di tutte le filiali retail del Gruppo Intesa Sanpaolo saranno applicate nuove vetrofanie catarifrangenti, che riportano il naming “Banca Assicurazione” e riprendono i colori distintivi del logo Intesa Sanpaolo.Il piano d’impresa 2018-2021 decida ampio spazio all’offerta assicurativa, sui cui il Gruppo punta a replicare il primato già acquisito nel mercato nazionale sul ramo Vita: diventare nei prossimi anni uno dei primi quattro operatori italiani delle assicurazioni nel ramo Danni e il primo per prodotti non motor dedicati alla clientelaretail."Il tema della protezione interessa tutti i nostri clienti - aggiunge Barrese - dai piccoli ai grandi patrimoni, dalle PMI alle grandi aziende, con la dovuta modulazione delle garanzie. Il concetto della Banca Assicurazione valorizza la possibilità di proseguire la propria vita e il proprio lavoro con tranquillità, eliminando l’incertezza e guardando con più ottimismo il futuro. La formula vincente di questa offerta è la solidità del rapporto di fiducia tra banca e cliente".