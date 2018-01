Intesa Sanpaolo leader a dicembre per raccolta netta, oltre 1 mld il contributo di Eurizon

Titta Ferraro 23 gennaio 2018 - 14:11

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Intesa Sanpaolo risulta primo per raccolta netta nel mese con 1.360,4 milioni di euro, grazie al contributo di Eurizon (1.013,3 milioni di euro) e Fideuram (347,1 milioni di euro). E' quanto emerge dai dati provvisori diffusi oggi da Assogestioni. Il gruppo risulta secondo in Italia come patrimonio gestito a fine 2017 con quasi 400 miliardi (399,417 mld), pari al 19,6% del totale. Di questi Eurizon annovera un patrimonio gestito di 308 mld e Fideuram di 90,56 mld.