Intesa Sanpaolo l'azione più scambiata nel 2018 su Borsa Italiana

Titta Ferraro 28 dicembre 2018 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo è stata l’azione più scambiata per controvalore nel corso del 2018, con un totale di 71 miliardi di Euro, e anche la più scambiata in termini di contratti con più di 4 milioni di contratti. E' quanto emerge dalla Review dei mercati 2018 pubblicata da Borsa Italiana.In generale gli scambi di azioni risultano sostanzialmente stabili con una media giornaliera di 2,5 miliardi di Euro con 282.761 contratti (+2,3% rispetto al 2017). Complessivamente sono stati scambiati oltre 70 milioni di contratti e un controvalore di oltre 622 miliardi di Euro. Il massimo giornaliero per contratti è stato raggiunto il 29 maggio 2018 con 642.457 contratti scambiati (secondo record da sempre) e per controvalore il 31 maggio 2018 con 5,9 miliardi di Euro.Nell’anno 2018 il totale della raccolta è stato pari a 2 miliardi di Euro da parte delle 31 società che si sono quotate sui mercati di Borsa Italiana attraverso Initial Public Offering (IPO). In aggiunta ci sono state 22 operazioni di aumento di capitale con un controvalore di oltre 2,2 miliardi di Euro. 17 le OPA nel 2018, per un controvalore di 4,8 miliardi di Euro.