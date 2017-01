Intesa Sanpaolo: in dirittura d'arrivo vendita Allfunds

Alessandro Piu 4 gennaio 2017 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Potrebbe concludersi entro fine gennaio la vendita della piattaforma di distribuzione di fondi di investimento Allfunds, controllata per il 50% da Intesa Sanpaolo, per il 25% dal Banco Santander e per il restante 25% da Warburg Pincus e General Atlantic. Secondo quanto riportato dal sito internet di Cinco Dias il ricavo sperato dalla vendita dovrebbe essere intorno ai 2 miliardi di euro e sarebbero state avanzate 18 offerte. Nel caso in cui la vendita non dovesse andare in porto, per sorprese dell'ultima ora o per importi offerti insufficienti, la società potrebbe essere quotata.