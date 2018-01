Intesa Sanpaolo: il 6 febbraio nuovo piano industriale, focus su cessione Npl e alleanze in Cina

Titta Ferraro 24 gennaio 2018 - 10:00

Appuntamento il prossimo 6 febbraio per la presentazione del nuovo piano strategico di Intesa Sanpaolo. Presentazione che arriverà contestualmente con la diffusione dei conti 2017. Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, intervenuto ieri a Davos, ha rimarcato come il gruppo punterà a ridurre nel breve lo stock di Npl. Tra gli obiettivi c'è anche la crescita in un mercato ritenuto strategico come la Cina, dove Intesa ha già effettuato alcune acquisizioni ma punta a crescere ancora, in particolare nel risparmio gestito.In Cina il gruppo bancario leader in Italia ha rilevato il 15% di Bank of Qingdao dando vita alla sua prima società di wealth management nel paese cinese. la controllata Eurizon detiene anche il 49% di Penghua Fund Management che gestisce masse per circa 80 miliardi di euro.