Intesa Sanpaolo, fusione per incorporazione di Banca Nuova

Valeria Panigada 27 dicembre 2017 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

A seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Banca centrale europea, è stato depositato oggi il progetto di fusione per incorporazione di Banca Nuova in Intesa Sanpaolo. L'operazione dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo. Si ricorda che Banca Nuova faceva parte del gruppo Banca Popolare di Vicenza recentemente acquisito e rappresenta una realtà di circa 100 sportelli situati principalmente in Sicilia e Calabria.