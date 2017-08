Intesa Sanpaolo, focus mercato è su integrazione banche venete (ANALISTI)

Alessio Trappolini 1 agosto 2017 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo scalda i motori in attesa dei conti dello scorso trimestre, su cui verrà alzato il velo, come di consueto, nel primissimo pomeriggio. Oggi è il gran giorno in cui la stagione delle trimestrali entrerà nel vivo per Piazza Affari, con gli investitori focalizzati sui numeri di tutti i principali istituti di credito tricolore.Intanto Banca Akros ha rilasciato un commento al riguardo. Più che sui risultati trimestrali, che non riserveranno grandi sorprese – scrive la casa d’affari – il mercato è concentrato sull’integrazione delle Banche venete e sulle potenziali sinergie legate al deal.A livello puramente numerico gli analisti nei tre mesi si aspettano ricavi pari a 4,247 miliardi di euro (-4,9% a/a) e un utile netto di 651 milioni euro. In questo quadro Akros ha confermato la raccomandazione Accumulate e il prezzo obiettivo a 3 euro.