Intesa Sanpaolo: esercitato il recesso su 15 milioni di azioni di risparmio

Nell’ambito del processo di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in ordinarie, Intesa Sanpaolo ha emesso una nota per annunciare che il diritto di recesso è stato validamente esercitato con riguardo a 15.065.081 azioni di risparmio, per un controvalore complessivo di 41.278.322 euro.Le azioni sono offerte in opzione agli azionisti di risparmio che non abbiano esercitato il diritto di recesso e agli azionisti ordinari tramite l’assegnazione di diritti di opzione nel rapporto 1 azione ogni 1.113 diritti.Le azioni sono offerte al prezzo unitario pari a 2,74 euro e il periodo di adesione è compreso tra oggi e il 17 luglio.