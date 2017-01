Intesa Sanpaolo conferma di star valutando possibile combinazione con Generali

Valeria Panigada 25 gennaio 2017 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha confermato il suo interesse per la crescita nel settore dell'assicurazione e di star valutando possibili combinazioni industriali con Generali, confermando di fatto le indiscrezioni di stampa che circolavano da lunedì. In una nota diffusa ieri sera la banca si dice interessata a crescere "nel settore del risparmio gestito, del private banking e dell'assicurazione in sinergia con le proprie reti bancarie, anche con possibili partnership internazionali". In quest'ottica, tra le opportunità oggetto di valutazione in corso da parte del management di Intesa Sanpaolo ci sono anche "possibili combinazioni industriali con Assicurazioni Generali", recita la nota.