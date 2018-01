Intesa Sanpaolo: bond ex banche venete, conclusa offerta con vendita per 1,7 mld

Daniela La Cava 15 gennaio 2018 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati del proprio invito ai portatori dei titoli senior garantiti dallo Stato, emessi dalle ex Banche Venete (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), a presentare offerte di vendita dei propri titoli in contanti al prezzo di acquisto. Al termine dell’offerta, che è scaduta venerdì scorso, sono stati validamente offerti in vendita, ai sensi delle offerte, titoli per un valore nominale aggregato equivalente a 1,703 miliardi di euro.