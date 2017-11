Intesa Sanpaolo aspetta i conti trimestrali, utile atteso in calo

Titta Ferraro 7 novembre 2017 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Focus oggi su Intesa Sanpaolo che a metà giornata diffonderà i conti relativi al terzo trimestre. Alle 15:00 è attesa poi la conference call del ceo Carlo Messina. Il consensus Bloomberg vede la banca riportare un utile netto trimestrale di 559,8 milioni di euro, in calo del 10,9% rispetto all'analogo trimestre del 2016. L'utile netto adj dovrebbe essere di 701 mln con ricavi per 4,21 mld. Il margine di intermediazione è invece previsto in flebile rialzo rispetto al terzo quarter del 2016 in area 4,178 mld (+0,7%).Il titolo Intesa Sanpaolo segna un moderato rialzo a 2,848 euro (+0,21%).